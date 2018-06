Metal Max Xeno: NIS America annuncia la data d'uscita Europea

NIS America ha da poco annunciato che Metal Max Xeno uscirà per Playstation 4 il 25 Settembre in Nord America e il 28 Settembre in Europa. Il gioco, disponibile per il mercato giapponese già dallo scorso 18 Aprile, si prepara quindi anche al suo debutto sul mercato occidentale.

Il titolo sarà disponibile in un' edizione limitata venduta a 59,99$ che include una copia del gioco, una spilla Iron Base, la colonna sonora originale, artbook ufficiale e una collector's box. E' possibile già da adesso prenotare la limited edition sullo store online di NIS America. Per l'occasione, è stato anche pubblicato un nuovo trailer (che potete vedere in cima alla notizia).

Metal Max Xeno è un gioco di ruolo sviluppato da Kadokawa Games, Cattle Call e 24Frames. Si tratta del sesto capitolo di una saga abbastanza apprezzata in Giappone ed è ambientato in un futuro distopico in cui una potente intelligenza artificiale sviluppa una propria coscienza e minaccia l'estinzione dell'intero genere umano. Il protagonista è un ribelle di nome Talis, che avrà come missione quella di salvare il mondo dalle spietate macchine che lo controllano.