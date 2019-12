Metal Max Xeno Reborn: pubblicato il primo trailer di gameplay del nuovo remake

Kadokawa Games ha pubblicato il primo trailer di gameplay completo per Metal Max Xeno Reborn, il remake dell'omonimo JRPG uscito appena l'anno scorso su PlayStation 4 e PS Vita, che presenta una nuova veste grafica e un sistema di combattimento inedito.

Metal Max Xeno Reborn presenterà infatti una grafica più realistica con ambientazioni e funzionalità completamente rinnovate. I personaggi, disegnati da Oda Non, manterranno invece un'estetica che richiama il mondo degli anime. Il gioco fa parte del progetto per il 30° anniversario dello storico franchise che prevede l'arrivo di Metal Max Xeno Reborn 2 per il 2020 e un altro titolo, provvisoriamente chiamato Code Zero che arriverà nel 2021. Il produttore Juntaro Kouno ha confermato che ulteriori informazioni sul nuovo gameplay di Metal Max Xeno Reborn verranno svelate entro gennaio 2020, tranquillizzando i fan su alcuni aspetti del sistema di combattimento che riguardano la guida dei veicoli.

Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che Metal Max Xeno Reborn uscirà sul mercato nipponico il 26 marzo 2020 per PlayStation 4 e Nintendo Switch e al momento non si conosce la data dell'eventuale esordio occidentale. La recensione della prima versione di Metal Max Xeno è già disponibile sulle pagine di Everyeye.