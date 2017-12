Metal Max Xeno uscirà ad aprile 2018 in Giappone su PS4 e Vita

ha annunciato chesarà disponibile in Giappone dal 19 aprile 2018 nei formati PlayStation 4 e PlayStation Vita. Il publisher nipponico ha inoltre annunciato due edizioni speciali del gioco, denominate Limited e Premium Edition.

La Limited Edition includerà (oltre a una copia del gioco) anche tre CD con la colonna sonora, per un totale di 50 brani, suddivisi in temi: Birth, New Generation e ReBirth. La confezione includerà anche uno speciale artbook a colori da 128 pagine e due contenuti bonus digitali.

L'edizione Premium invece (disponibile solo in formato digitale) includerà invece il gioco, la soundtrack e un contenuto bonus in-game. Al momento, il lancio di Metal Max Xeno in Occidente non è stato confermato, restiamo quindi in attesa di eventuali informazioni in merito.