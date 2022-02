Metal Slug Awakening arriverà anche su PlayStation 5 e PS4

Con una mossa a sorpresa, Tencent e TiMi Studio Group hanno annunciato che Metal Slug: Awakening, nuovo capitolo della longeva e fortunata serie annunciato esclusivamente per i dispositivi mobile iOS e Android, verrà pubblicato anche sulle console PlayStation 4 e PS5.

L'annuncio è avvenuto alle prime luci dell'alba sul profilo Twitter ufficiale della produzione, precedentemente nota come Metal Slug Code: J, mediante un breve trailer che mostra fugacemente in azione la nuova versione console. La data di lancio, purtroppo, non è stata rivelata, in compenso i creatori del gioco ci hanno invitato a rimanere sintonizzati in attesa di nuove informazioni, che ci auguriamo arrivino presto.

Metal Slug: Awakening è un nuovo run 'n' gun già pubblicato in Cina lo scorso anno in formato Beta e atteso nella sua versione completa nel corso del 2022. Il primo trailer di Metal Slug: Awakening ha messo in evidenza un gameplay fedele ai canoni della saga, che non produce un nuovo episodio numerato dal 2009, anno in cui è stato pubblicato Metal Slug 7. Sono quattro i personaggi giocabili già confermati, ossia l'italo-americano Marco Rossi, il giapponese Tarma Roving, la genovese Fiolina Germi e la giapponese Eri Kasamoto, tutti volti ben noti ai giocatori storici della serie.