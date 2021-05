Metal Slug Awakening: il primo gameplay trailer del frenetico sparatutto arcade SNK

SNK e TiMi Studios hanno pubblicato il primo gameplay trailer di Metal Slug Awakening, nuovo episodio della celebre serie attualmente in fase di sviluppo per piattaforme mobile iOS (iPhone/iPad) e smartphone/tablet con sistema operativo Android.

Metal Slug Awakening è ancora privo di una data di lancio, il primo video mostra un gameplay decisamente tradizionale votato ai canoni arcade della saga, con uno stile grafico rivisitato rispetto al comparto artistico dei precedenti episodi.

TiMi Studios (autore anche del MOBA Pokemon Unite) ha annunciato che la Closed Beta di Metal Slug Awakening si terrà a giugno mentre non ci sono ancora notizie certe riguardo la finestra di lancio del gioco completo, che dovrebbe comunque fare il suo debutto entro la fine dell'anno. Per il momento non sembrano esserci piani per portare il nuovo Metal Slug su PC e console ma non è escluso che eventuali porting possano arrivare in futuro se il gioco riscuoterà il successo sperato su mobile.

Conosciuto inizialmente come Metal Slug Code J, il gioco segna il ritorno della serie dopo qualche anno di assenza dagli schermi, l'ultimo episodio "regolare", Metal Slug 7, è stato pubblicato nel 2008 su Nintendo DS per poi arrivare su altre piattaforme (tra cui PSP e PS4) con il titolo Metal Slug XX.