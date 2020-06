Metal Slug Code J: lo storico sparatutto SNK ritorna su sistemi mobile

Come preannunciato a inizio giugno da SNK sull'arrivo del nuovo episodio di Metal Slug, l'azienda giapponese ha svelato ufficialmente Metal Slug Code J, il prossimo capitolo di questa storica saga sparatutto che arriverà su sistemi mobile nel 2020 e, si presume, in un secondo momento su PC e console.

Ad accompagnare la presentazione del nuovo progetto in sviluppo presso TiMi Studios (sotto l'egida di Tencent) troviamo il primo video gameplay che certifica l'adozione di un sistema di gioco con livelli 2,5D a scorrimento e tanti nemici su cui scaricare le proprie armi.

Il prossimo shooter arcade di SNK andrà perciò a riprendere e attualizzare l'esperienza ludica e i contenuti di Metal Slug 7, l'ultimo episodio della serie approdato nel 2008 su Nintendo DS. Il video di annuncio di Code J (titolo provvisorio) offre un assaggio della palette cromatica dai toni vibranti che contraddistinguerà l'opera. Nel trailer si nota anche la presenza di un layout virtuale per i comandi attraverso il touchscreen e di armi inedite che consentono delle interazioni ambientali originali, come un cannone spara-ghiaccio in grado di congelare i nemici.

Rimaniamo perciò in attesa di scoprire la data di lancio ufficiale di Metal Slug Code J su sistemi mobile iOS e Android. Nel frattempo, vi ricordiamo che TiMi Studios è la stessa software house che ha pubblicato nei giorni scorsi il MOBA per sistemi mobile Pokemon Unite.