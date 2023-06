Metal Slug: un cosplay di Marco fa piazza pulita con il Flame Shot

Quando si parla di saghe leggendarie che hanno contribuito ad affermare il mondo videoludico, non si può non menzionare Metal Slug. Saga di run 'n' gun sviluppata da SNK a partire dal 1996, con il suo humor e la sua semplicità accattivante e avvincente è ancora una tra le più amate dal pubblico.

Metal Slug è ambientato in un universo distopico in cui la storia non è andata come avrebbe dovuto. La storia del titolo si sviluppa nel 2028, quando un movimento clandestino chiamato Ribellione e ispirato all'armata nazista della seconda guerra mondiale contende il potere all'Esercito Regolare, meglio equipaggiato e composto da soldati provenienti da diversi paesi del globo.

Metal Slug conta un totale di 7 episodi principali in cui i giocatori si uniscono a un gruppetto di eroi il cui più rappresentativo è Marco Rossi, all'anagrafe Marchrius Dennis Rossi. Di origini italo-americana, appare in tutti i titoli della serie a eccezione di Metal Slug Advance, dove comunque fa un cameo.

Marco è un esperto informatico pratico della scrittura di virus. Dopo aver studiato all'accademia militare, ha prestato servizio per lo Squadrone delle Forze Speciali "Falchi Pellegrini", dove fa la conoscenza del collega Tarma Roving. Gentile, ma talvolta anche rabbioso, in questo cosplay di Marco da Metal Slug lo vediamo imbracciare un Flame Shot, l'arma che si può ottenere acquisendo la cassa di munizioni contraddistinta dalla lettera F. Nell'interpretazione condivisa dall'omonimo cosplayer Marco Vis, il protagonista di Metal Slug si fa beffe dell'esercito di Ribellione con la fiammata del flame shot. Sapete che nel 2023 si attende l'uscita di Metal Gear Tactics?