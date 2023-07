Metal Slug: evimascingan! Marco Rossi nel cuore di tutti

Se siete stati assidui frequentatori di sale giochi o stabilimenti balneari a partire dal 1996, allora lo avete per forza giocato almeno una volta. Stiamo parlando di Metal Slug, leggendario Run 'n Gun di SNK che ha conquistato intere schiere di giocatori con la sua giocabilità stellare ed uno stile ricco di personalità.

Impossibile dimenticarsi quella prima missione del capitolo originale, quando gli agenti Marco Rossi e Tarma Roving si calano con il paracadute sul campo di battaglia armati di una semplice pistola a colpi infiniti, coltello e 10 bombe a mano, pronti a far strage dei soldati dell'esercito del Generale Morden con ogni arma e risorsa a disposizione. Con una spettacolare ed incalzante musica di sottofondo, basta un attimo per ritrovarsi a gridare "evimascingun" una volta raccolta l'arma "H", iniziale di Heavy Machine Gun, nel frattempo che si rinvengono ulteriori potenti bocche da fuoco (come lanciafiamme, fucile a pompa e lanciarazzi) e, soprattutto, si entra nell'omonimo Metal Slug, un piccolo ma potente carro armato dotato di mitragliatori capaci di bucare qualunque tipo di resistenza nemica.

L'originale Metal Slug è un classico senza tempo che si fa sempre più incalzante (e sempre più impegnativo!) con l'avanzare dei livelli, nel frattempo che nuovi nemici e boss sempre più grossi provano ad ostacolare il nostro cammino verso la vittoria. Il successo dell'opera SNK sarà tale da da vita ad una lunga sequenza di seguiti: Metal Slug 2 perfeziona quanto fatto dal predecessore con due nuovi personaggi giocabili (Eri Kasamoto e Fio Germi) livelli ancora più grandi (memorabile in particolare lo stage all'interno della piramide) e molte più armi e Slug da pilotare, mentre la versione potenziata e definitiva Metal Slug X viene ancora oggi considerata dai più come il miglior esponente dell'intero franchise. Con Metal Slug 3 si raggiunge l'apoteosi in termini di idee e creatività: ancora più grande rispetto al passato e con il coraggio di osare e di andare fuori dagli schemi tra invasioni aliene, apocalissi zombie, granchi mutanti e chi più ne ha, più ne metta!

Dopo i gloriosi inizi, però, la serie inizia a perdere qualche colpo anche a causa dello stravolgimento di SNK, divenuta momentaneamente Playmore dopo la bancarotta nel 2001. Metal Slug 4 è sempre godibile ma brilla meno rispetto al passato, mentre lo sviluppo travagliato di Metal Slug 5 lo porta ad essere pubblicato con alcuni consistenti tagli. Si arriva a Metal Slug 6 che sembra ritrovare parte della sua vecchia scintilla, mentre l'ultimo episodio principale è Metal Slug 7, pubblicato inizialmente su Nintendo DS e poi convertito su PSP nell'edizione Metal Slug XX.

Nel corso degli anni non sono mancati riedizioni, spin-off (come Metal Slug 3D per PS2, uscito però solo in Giappone) e raccolte (Metal Slug Anthology contiene ogni esponente principale fino al sesto episodio), ma di fatto la serie madre non è più andata avanti dopo il settimo capitolo, e questo nonostante ci siano stati tentativi di dare nuova linfa vitale al brand: si pensi a Metal Slug Awakening, finora disponibile solo in Cina, oppure a Metal Slug Tactics atteso per il 2023 ma sparito dai radar ormai da diverso tempo.

La speranza è che presto o tardi il rilancio del brand possa concretizzarsi al massimo delle sue potenzialità, per adesso non resta che ricordare una serie iconica che ha saputo regalare ore di divertimento ai fan, esaltati dal suono di ogni "Mission Complete" con tanto di epica fanfara in sottofondo.