Metal Slug, King of Fighters e altri gioconi SNK sempre con te con Neo Geo Mini

Prezzo in ribasso su Amazon per il Neo Geo Mini versione Asia, replica di un cabinato arcade Neo Geo con ben 40 giochi preinstallati, tra cui classici come Metal Slug, Fatal Fury e The King of Fighters.

VAI SUBITO ALL'OFFERTANeo Geo Mini misura 135mm x 108mm x 162mm per un peso complessivo di 390 grammi. Il mini cabinato è alimentato via USB e disponibile di una presa HDMI per collegarsi a una TV o un monitor, oltre al jack per le cuffie e due prese per collegare i controller Neo Geo. Lo schermo integrato ha una diagonale di 3.5 pollici ed ha un aspect ratio 4:3 perfetto per i giochi retro. I giochi inclusi precaricati nella memoria interna sono ben 40 tra cui The King Of Fighters '95, The King Of Fighters '98 The Slugfest, Metal Slug, Metal Slug 2, Metal Slug X, Magician Lord, Samurai Shodown V Special, Real Bout Fatal Fury, The Last Blade, Super Sidekicks, Shock Troopers, Robo Army, Art of Fighting e Mutation Nation.

