Metal Slug: un nuovo episodio della serie SNK arriverà su console nel 2020

Proprio nel giorno in cui i videogiocatori guardano al futuro con l'annuncio di una nuova data per l'evento dedicato ai giochi PlayStation 5, SNK annuncia per la gioia di tutti i giocatori di vecchia data l'arrivo di un nuovo Metal Slug.

Del gioco purtroppo non sappiamo ancora nulla se non che si tratta di uno sparatutto a scorrimento la cui data d'uscita non è così distante, dal momento che il titolo approderà su console entro la fine dell'anno corrente. Non sappiamo ancora se lo stile grafico sarà quello originale o se si utilizzerà un motore più recente (un po' come visto nel recente Mega Man 11) e, cosa ancor più importante, non sono ancora state svelate le piattaforme di riferimento. A questo proposito, non è da escludere che SNK punti a pubblicare il gioco anche sulle console di prossima generazione ed è probabile quindi che il titolo arrivi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch. SNK ha inoltre ufficializzato l'arrivo di un nuovo titolo mobile, anch'esso in arrivo entro il 2020 su dispositivi Android e iOS. In questo caso sappiamo che il gioco è all'80% dello sviluppo e sarà un gioco a scorrimento orizzontale in cui si farà largo utilizzo di carte collezionabili ed è possibile che si tratti di un free to play con microtransazioni. Stando alle parole del CEO di SNK interactive, Jeon Se-hwan, il gioco per console punterà ad un target più giovane e che probabilmente non conosce la serie, invece il titolo mobile punterà ai videogiocatori con qualche anno in più sulle spalle.

Ai due titoli in sviluppo presso SNK se ne aggiunge anche un terzo, sempre per dispositivi portatili, di cui se ne sta occupando Timi Studio e che verrà pubblicato da Tencent.