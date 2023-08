Metal Slug dal peggiore al migliore: caricate l'evimascingan!

Tra i Run 'n Gun più celebri di tutti i tempi è impossibile non ricordare Metal Slug: l'iconica serie SNK ha saputo regalare infinite ore di divertimento a tutti i fan, imponendosi come uno dei brand più gettonati nelle sale giochi di tutto il mondo.

Ancora non sappiamo se Metal Slug Tactics arriverà nel 2023, ma intanto possiamo ripercorrere la storia della serie attraverso una classifica dei suoi episodi principali, dal meno bello fino al più brillante di tutti. Fate scorta di munizioni per il vostro Heavy Machine Gun (per gli amici evimascingan), ora si balla:

7 - Metal Slug 5

Con tutta probabilità il capitolo meno convincente del lotto, complice anche uno sviluppo travagliato che ha portato al taglio di diversi contenuti originariamente pensati per il gioco completo. Metal Slug 5 è ben lontano dai fasti dei capitoli migliori, presentandosi molto breve e con missioni meno ispirate rispetto agli standard del brand. La meccanica della scivolata, novità principale di questo episodio, non ha inoltre aggiunto nulla al gameplay della serie, venendo rimossa già dalla successiva iterazione.

6 - Metal Slug 7/XX

Pensato come esclusiva per Nintendo DS, Metal Slug 7 è una valida aggiunta alla serie senza tuttavia farle compiere chissà quale salto di qualità in avanti. Dotato di buon ritmo, longevo il giusto e con numerosi veicoli ed armi con cui interagire, il settimo episodio è un "more of the same" che funziona senza però stupire. La successiva riedizione per PSP, Metal Slug XX, lo perfeziona tecnicamente e lo arricchisce con alcuni nuovi contenuti, rivelandosi dunque meritevole di una chance da parte di tutti i fan e non solo.

5 - Metal Slug 4

Primo gioco della serie a non essere sviluppato da SNK, all'epoca finita in bancarotta prima di risorgere dalle proprie ceneri negli anni successivi, Metal Slug 4 accusa in parte il cambio di team di sviluppo. I fan più attenti noteranno numerosi ricicli di scenari dai vecchi episodi e la mancanza di idee fresche per il gameplay (ma la trasformazione in scimmia è comunque una trovata simpatica), aggiungendo due nuovi personaggi giocabili, Trevor e Nadia, al posto degli storici Tarma ed Eri per il dispiacere di molti appassionati. Nonostante tutto, il quarto episodio si lascia giocare sempre con piacere, offrendo missioni piuttosto corpose e dal ritmo indiavolato.

4 - Metal Slug 6

Pur continuando a seguire la scia dei predecessori, Metal Slug 6 apporta diverse novità in termini di meccaniche: oltre ad un selettore di difficoltà tra Easy (che si ferma alla missione 4) e Hard (unico modo per affrontare il quinto ed ultimo livello), il sesto capitolo aggiunge la possibilità di trasportare con sé armi multiple, dona caratteristiche ed abilità esclusive a ciascun personaggio (comprese le new entry Ralf e Clark), e mette i giocatori di fronte a nemici e boss ben diversi rispetto agli standard della serie. Queste caratteristiche, unite ad una campagna intrigante ed impegnativa al punto giusto, rendono Metal Slug 6 un episodio meritevole di attenzioni.

3 - Metal Slug

Il classico originale del 1996, quando i giocatori fanno per la prima volta la conoscenza dei protagonisti Marco e Tarma guidandoli nella loro epica battaglia contro l'esercito del Generale Morden, armati fino ai denti ed a bordo del celebre carro armato "Metal Slug". Un giocabilità immediata ed esplosiva, uno stile grafico eccezionale ed il tocco di umorismo che da sempre caratterizza il brand hanno reso Metal Slug un vero e proprio fenomeno di culto capace di riscrivere la storia dei Run 'n Gun. Un gioiello indimenticabile.

2 - Metal Slug 2/X

Se già il successo del primo episodio non era sufficiente, con il secondo capitolo il franchise di SNK mette il turbo imponendosi definitivamente come un classico senza tempo. Metal Slug 2 si presenta più ricco ed impegnativo rispetto al predecessore, offrendo scenari ancora più evocativi (splendido in particolare il livello ambientato all'interno della piramide) ed introducendo nuovi veicoli, armi, la trasformazione in mummia e pure un'invasione aliena da respingere. Ma a spopolare a tutti gli effetti è la sua versione aggiornata, Metal Slug X, che aggiunge ancora più armi e rende i livelli ancora più ricchi di sfide da superare. Un'opera eccezionale, imperdibile per ogni amante del genere.

1 - Metal Slug 3

Scegliere qual è il migliore tra il secondo ed il terzo gioco non è impresa per nulla semplice data la loro elevata caratura, ma a spuntarla seppur di poco è proprio Metal Slug 3, semplicemente l'apice del brand in termini non solo di gameplay, ma di level design: vengono ad esempio introdotti i bivi all'interno di ciascuno stage portando così la rigiocabilità a livelli stellari, mentre la missione finale, seppur lineare come da tradizione, risulta essere talmente lunga da coprire quasi metà avventura, con continui cambiamenti e persino un epico viaggio nello spazio. Ma tutto il resto di questo capolavoro non è da meno: dall'invasione zombie (con tanto di trasformazione) alla spiaggia infestata da granchi mutanti, Metal Slug 3 punta all'esagerazione ma lo fa con grande intelligenza, regalando ai giocatori una varietà ed una giocabilità così stellari da non essere mai più raggiunti dai titoli successivi. SNK letteralmente al massimo della forma.