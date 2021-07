Metal Slug: qual è il miglior gioco della serie SNK?

Metal Slug è un nome leggendario delle sale giochi. Il celebre run and gun con elementi platform creato da SNK nel lontano 1996 è rimasto impresso nell'immaginario collettivo dei giocatori di lunga data, che mai hanno dimenticato l'azione folle, creativa e senza sosta della serie e le infinite quantità di gettoni spese sui cabinati.

Nel corso degli anni sono stati numerosi i capitoli e spin-off realizzati, usciti dalle sale giochi per arrivare su una nutrita schiera di console. Vi siete mai chiesti qual è il miglior Metal Slug? Critica e pubblico sono spesso concordi nel definire i primi tre capitoli, sviluppati dalla defunta Nazca Corporation per conto di SNK, i migliori mai realizzati. A raccogliere ampi consensi è in particolare Metal Slug X, versione riveduta e corretta di Metal Slug 2, ampliato con nuove armi, stage ridisegnati e reso ancora più complesso rispetto all'edizione originale con un maggior quantitativo di nemici da affrontare. Assieme al primo capitolo, inoltre, le due versioni del secondo capitolo hanno goduto di una popolarità e diffusione non raggiunta dai successivi capitoli, che in occidente sono arrivati in un'epoca in cui le sale giochi si stavano avviando verso il definitivo tramonto.

In termini strettamente qualitativi, però, anche Metal Slug 3 del 2000 si rivela una produzione eccellente nel suo genere, elevando alla massima potenza quanto mostrato dal brand fino a quel momento. Una varietà incredibile di armi e veicoli da utilizzare, unita a un level design molto più articolato con tanto di bivi che davano accesso ad aree sempre diverse (aumentando considerevolmente la rigiocabilità), rendevano il terzo episodio un must per ogni appassionato di Action/Platform a scorrimento 2D.

Dopo anni di silenzio, il brand si prepara a tornare in grande stile: Metal Slug Tactics è stato annunciato da DotEmu, mentre si attende l'uscita di Metal Slug Awakening annunciato per sistemi mobile.