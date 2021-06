Metal Slug Tactics annunciato: DotEmu presenta lo spin-off tattico della serie SNK

Al Summer Game Fest appena iniziato è stato annunciato un nuovo spin-off strategico incentrato sullo storico franchise di Metal Slug. DotEmu unisce le forze a Leikir Studio per lo sviluppo di Metal Slug Tactics, in arrivo prossimamente su PC via Steam.

Il titolo si presenta come uno strategico a turni con visuale isometrica e uno stile grafico vicino alla serie principale Run 'n Gun vista a partire dal 1996. I personaggi storici della saga (Marco, Eri, Tarma e Fio) saranno i protagonisti anche di questo spin-off, ciascuno di essi dotato di proprie caratteristiche peculiari da scatenare sul campo di battaglia al momento opportuno. Il trailer di annuncio si presenta con uno stile accattivante e una buona dose di spettacolarità in puro stile Metal Slug, per il piacere dei fan di lunga data del franchise. Promesse inoltre anche delle meccaniche roguelike all'interno del gameplay in modo da rendere il tutto ancora più coinvolgente.

Al momento non è ancora chiaro quando Metal Slug Tactics farà il suo debutto su Steam, con la data che verrà annunciata soltanto nel prossimo futuro, ma c'è già quanto basta per seguire con curiosità questo nuovo progetto. Ricordiamo inoltre che la serie tornerà prossimamente con Metal Slug Awakening in uscita prossimamente su sistemi iOS e Android. Ora ciò che manca è solo un nuovo capitolo della serie principale per consolidare definitivamente il ritorno della serie.