Metal Slug Tactics: il frenetico spin-off strategico arriverà anche su Nintendo Switch

Metal Slug Tactics arriverà anche su Nintendo Switch. Lo spin-off strategico ispirato alla celebre serie SNK e realizzato congiuntamente da DotEmu e Leikir Studio farà il suo esordio sulla console ibrida Nintendo nel corso del 2022, come confermato durante il Nintendo Indie World Showcase dell'11 agosto 2021.

Per l'occasione è stato mostrato anche un nuovo, breve trailer dell'atteso titolo, che mette in mostra non solo il gameplay in maggior dettaglio con tanto di colossale boss fight negli ultimi secondi del video, ma ci offre anche un assaggio degli scenari in cui è ambientata l'avventura, ispirati in particolare all'amatissimo Metal Slug 2 e relativa edizione X. Oltre a confermare la presenza degli iconici protagonisti della serie Marco, Eri, Tarma e Fio, il gioco avrà anche elementi roguelike con missioni generate in maniera procedurale, e gli stage si espanderanno a partita in corso, portando in dote nuovi temibili nemici da affrontare. Nel corso delle battaglie i giocatori potranno accumulare punti esperienza da utilizzare per ottenere equipaggiamenti migliori e vari potenziamenti.

Metal Slug Tactics è stato annunciato al Summer Game Fest, con uscita confermata su PC via Steam oltre all'appena annunciata versione Switch. Per il momento, però, non ci sono maggiori dettagli su un periodo d'uscita più dettagliato, che resta fissato al 2022 per entrambe le versioni. Per altri approfondimenti sugli annunci dell'evento digitale, eccovi il nostro resoconto sul Nintendo Indie World Showcase di agosto 2021.