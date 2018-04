Metal Slug XX sarà pubblicato su PlayStation 4 durante l'estate

Nel corso di un panel tenuto quest'oggi in occasione del Pax East 2018 di Boston, SNK ha annunciato la riedizione di Metal Slug XX, capitolo dello sparatutto a scorrimento uscito originariamente su PlayStation Portable nel 2009 (2010 in Occidente), come revisione di Metal Slug 7, disponibile invece su Nintendo DS.

Come annunciato dal publisher, Metal Slug XX sarà disponibile su PlayStation 4 nel corso dell'estate 2018. Il titolo, allo stato attuale, sarà pubblicato esclusivamente in formato digitale tramite il PlayStation Store.

Sfortunatamente, ulteriori informazioni non sono state diffuse, ma SNK ha assicurato che tornerà a parlare del titolo nei prossimi mesi. Intanto, potete dare un'occhiata all'immagine che vi abbiamo riportato in calce all'articolo.

Metal Slug XX è disponibile su PlayStation Portable (il titolo fa inoltre parte della lineup Xbox Live Arcade di Xbox 360). La riedizione dello sparatutto approderà su PlayStation 4 nel corso di questa estate.