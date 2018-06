Metal Wolf Chaos XD confermato per PS4, Xbox One e PC, in arrivo nel 2019

Dopo l'immagine teaser trapelata pochi giorni fa, Devolver Digital ha annunciato ufficialmente Metal Wolf Chaos XD, riedizione dell'omonimo gioco di From Software in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC nel 2019.

Lanciato in origine su Xbox solo in Giappone, Metal Wolf Chaos si presenta come un action game fuori dalle righe, con protagonista il Presidente degli Stati Uniti Michael Wilson che, munito dia una speciale armatura chiamata Metal Wolf, deve evitare il colpo di stato ordito dal suo vice Richard Hawk.

Grazie alla riedizione annunciata da Devolver Digital nelle ultime ore, il titolo sarà disponibile anche in Occidente nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi lasciamo con il trailer e i primi screenshot di Metal Wolf Chaos XD.