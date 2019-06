Metal Wolf Chaos XD: FromSoftware discute del lancio e del futuro della serie

Nel corso dell'E3 2018, Devolver Digital ha presentato al pubblico un primo trailer di Metal Wolf Chaos XD, una nuova riedizione dell'omonimo classico di Casa From Software.

Nel corso di un'intervista concessa durante l'edizione 2019 dell'Electronic Entertainment Expo, Masanori Takeuchi, di From Software, ha fornito alcuni interessanti commenti in merito alla finestra di uscita del gioco, attualmente prevista per un generico 2019, e sul futuro dell'IP. In particolare, quest'ultimo ha rassicurato la community videoludica, affermando che non dovrebbe ormai mancare molto tempo alla pubblicazione di Metal Wolf Chaos XD, che dovrebbe approdare sul mercato "mentre il clima è ancora caldo".

Sfortunatamente, tuttavia, non sembra che la riedizione del gioco implichi un futuro per la serie. Takeuchi ha infatti evidenziato come l'operazione non sia stata concepita come un preludio per la realizzazione di un Metal Wolf Chaos 2, e come sia stata in verità la stessa Devolver Digital a convincere From Software a supportare l'operazione. Per poter riflettere su di un potenziale futuro della serie, Takeuchi ha inoltre affermato che prima sarà necessario valutare gli eventuali risultati commerciali ottenuti da Metal Wolf Chaos XD.

Attualmente, From Software è impegnata nella realizzazione di Elden Ring,titolo dal significato misterioso che indica un progetto svelato in occasione dell'E3 2019, che vede una collaborazione d'eccezione tra Miyazaki e George R.R. Martin.