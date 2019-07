Metal Wolf Chaos XD di FromSoftware uscirà ad agosto?

Nei giorni scorsi Devolver Digital ha fatto sapere che presto svelerà la data di uscita di Metal Wolf Chaos XD, ad anticipare il publisher però potrebbe averci pensato il Microsoft Store, che nella pagina del gioco riporta in bella vista anche la data di pubblicazione.

Secondo quanto riportato, il gioco sarà disponibile dal 6 agosto 2019 insieme ad uno "Skin Pack" dai contenuti ancora specificati, anche il prezzo non è stato reso noto. Ecco la descrizione ufficiale comparsa su Xbox Store: "FromSoftware lanciò Metal Wolf Chaos nel dicembre 2004 per il solo mercato giapponese. Visto che era difficilissimo procurarselo e giocarci al di fuori del Giappone, il gioco divenne ben presto una sorta di leggenda, con i fan costretti ad accontentarsi dei video di Let's Play e di qualche screenshot. Ora, Devolver Digital e FromSoftware hanno chiesto agli sviluppatori di General Arcade di modernizzare Metal Wolf Chaos aumentandone il realismo grafico, migliorando i comandi e il gameplay, implementando un nuovo sistema di salvataggio e il supporto 4K e 16:9 per gli schermi moderni."

Restiamo in attesa di saperne di più, al momento Devolver Digital e FromSoftware non hanno annunciato la data di lancio di Metal Wolf Chaos XD per PC, PS4 e Xbox One.