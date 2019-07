Metal Wolf Chaos XD: il gioco mecha di FromSoftware ha una data di lancio ufficiale

Quanto trapelato dalle pagine del Microsoft Store, alla fine, si è rivelato profetico: Metal Wolf Chaos XD, la rimasterizzazione del titolo mecha sviluppato da FromSoftware, uscirà il 6 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

A confermare una volta per tutte la data di lancio è stato il publisher Devolver Digital, che ha approfittato dell'occasione per pubblicare un nuovo filmato di gameplay del titolo che vi invitiamo a visionare in cima alla notizia.

Con questa operazione, FromSoftware e Devolver Digital riportano in vita il titolo apparso originariamente nel 2004 confinato al solo territorio giapponese, e che verrà ora pubblicato in tutto il mondo forte di una serie di migliorie sul versante tecnico e di gameplay: maggiore realismo grafico, migliorati i comandi e il gameplay, implementato un nuovo sistema di salvataggio e il supporto 4K e 16:9 per gli schermi moderni.

Nell'attesa di scoprire di più sul criptico Elden Ring, la nuova opera dark fantasy dei celebri autori di Bloodborne, Dark Souls e Sekiro Shadows Die Twice, potrebbe essere questa una buona occasione per scoprire un lato della software house nipponica rimasto sopito per diversi anni. Metal Wolf Chaos XD uscirà il 6 agosto su PC, PS4 e Xbox One, e potete ottenere una skin esclusiva pre-ordinando il titolo su Steam, PlayStation Store o Xbox Store.