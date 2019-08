Metal Wolf Chaos XD: mecha ed azione nel trailer di lancio del gioco!

Alla vigilia della pubblicazione, la versione rimasterizzata del titolo nato presso gli studi di From Software è pronto a mostrarsi in nel suo trailer di lancio ufficiale.

Il publisher Devolver Digital ha infatti deciso di offrire ai videogiocatori un piccolo antipasto, condividendo col pubblico un nuovo video interamente dedicato a Metal Wolf Chaos XD. Interamente animato, quest'ultimo vede protagonista un immaginario Presidente degli Stati Uniti d'America, che non esita a pilotare in prima persona un possente mecha! Come di consueto, potete visionare il trailer direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare, lo state aspettando?

In chiusura, il filmato condiviso da Devolver Digital ci ricorda che Metal Wolf Chaos XD debutterà domani, martedì 6 agosto, su PC, Playstation 4 ed Xbox One. La versione rimasterizzata del gioco pubblicato da From Software nell'ormai lontano 2004 è diventata realtà grazie ad una collaborazione tra la software house nipponica, Devolver Digital ed il team di General Arcade. Tra le migliorie apportate figurano un nuovo sistema di salvataggio, una revisione del sistema di controllo ed il supporto a schermi in 16:9 e alla risoluzione 4K.



In chiusura, vi ricordiamo che il gioco si è mostrato in azione all'interno del gameplay trailer di Metal Wolf Chaos XD pubblicato nel corso del mese di luglio.