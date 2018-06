Metal Wolf Chaos XD, SCUM, My Friend Pedro: tutti gli annunci E3 di Devolver Digital

Dopo Microsoft e Bethesda, Devolver Digital è salita a sua volta sul palcoscenico E3 2018 per annunciare tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi. In cima alla notizia trovate la replica integrale della conferenza ospitata dal publisher.

Lo showcase di Devolver Digital si è aperto con l'annuncio di SCUM, nuovo survival game open world indirizzato al multiplayer online. Dopo l'immagine teaser pubblicata negli ultimi giorni, inoltre, il publisher ha confermato anche l'esistenza di Metal Wolf Chaos XD, riedizione dell'omonimo titolo From Software in arrivo su PS4, Xbox One e PC. Novità anche sul fronte delle piccole produzioni, con l'interessante My Friend Pedro previsto nei primi mesi del 2019 su Nintendo Switch e PC.

Ricordiamo che durante l'E3 2018aggiorneremo regolarmente il nostro canale Telegram e la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, per farvi vivere l'E3 a 360 gradi. Per tutte le novità e gli aggiornamenti in diretta potete anche seguire i profili Facebook dei nostri inviati a Los Angeles Francesco Fossetti, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Francesco Serino e Alessandro Bruni.

Su Everyeye.it trovi anche ora e data conferenze E3 2018 e la lista completa dei giochi presenti alla fiera di Los Angeles, tra titoli confermati, rumor e aspettative.