Il metallo scorre potente in questo Nintendo 64 sputafuoco!

Lo YouTuber BitHead1000 ha creato una versione personalizzate del Nintendo 64 in pieno stile "havy metal". La console è stata ricoperta con una scocca metalizzata, ed è in grado di sputare letteralmente fuoco mentre si gioca!

Nel video riportato in cima alla notizia, lo YouTuber BitHead100 ci mostra l'intero processo di realizzazione della mod. La console è stata ricoperta con una scocca di metallo, in modo da proteggerla dalle vampate di calore prodotte dalle fiamme. Nella parte anteriore, ovviamente, sono state montate le due bocchette da cui fuoriesce il fuoco.

A partire dal minuto 18:17 potete assistere al risultato finale. Sul pad è stato inserito un tasto rosso aggiuntivo che, una volta premuto, aziona la spettacolare fuoriuscita delle fiamme, degna di un concerto metal.

Lo YouTuber si è ripreso mentre giocava a Banjo Kazooie. Senz'altro uno dei migliori giochi mai usciti su Nintendo 64, anche se per l'occasione ci saremmo aspettati di vedere in azione un gioco più in linea con lo spirito "metallaro" della mod. E come non pensare a DooM 64, per esempio?

In ogni caso, la mod realizzata da BitHead100 rimane decisamente una delle più spettacolari e bizzarre mai viste su una retro-console come il Nintendo 64. Cosa ne pensate? Fatecelo saperei nei commenti.