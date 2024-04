Metaphor ReFantazio ha una data di uscita, demo all'ATLUS Fes 2024 e Collector's Edition

Atlus ha annunciato la data di uscita di Metaphor ReFantazio, attesissimo gioco di ruolo fantasy sviluppato da Studio Zero in arrivo quest'anno su PlayStation 5, Xbox Serie X/S, PlayStation 4 e PC.

Metaphor ReFantazio esce il prossimo 11 ottobre 2024, in Nord America il gioco avrà un prezzo di listino di 69.99 dollari per la versione Standard (fisica e digitale) mentre la Collector's Edition costerà 149.99 dollari e includerà oltre al gioco anche una custodia Steelbook, artbook, un set di spille in metallo, un foglietto di adesivi, una mappa in tessuto del Regno di Euchronia e bonus digitali come il Costume and Battle Background Music Set, ATLUS 35th Anniversary Digital History Book e ATLUS 35th Anniversary 35th Digital All-Time Best Soundtrack. Atlus ha poi annunciato le date dell'Atlus Fes 2024, in programma al Bellesalle Akihabara di Tokyo l'8 e il 9 giugno. In questa occasione la compagnia metterà a disposizione dei visitatori le demo giocabili di Metaphor ReFantazio e Shin Megami Tensei V Vengeance mentre non ci saranno annunci di nuovi titoli.

Conosciuto inizialmente come Project Re Fantasy e diventato poi Metaphor ReFantazio, il gioco uscirà come promesso da Atlus entro la fine dell'anno, speriamo nei prossimi mesi di poter avere un contatto ravvicinato con questa produzione così da fornirvi le nostre impressioni preliminari prima del lancio.

