Metaphor ReFantazio: il GDR fantasy di Atlus è in Lista dei Desideri su PC e console

Con la finestra ormai aperta su Metaphor ReFantazio grazie all'ultimo, spettacolare video, Atlus e Studio Zero solleticano la curiosità degli appassionati di avventure ruolistiche informandoli che da oggi, venerdì 1 marzo, è possibile aggiungere il titolo alla Lista dei Desideri su PC, PlayStation e Xbox.

Nei mesi che ci dividono dal lancio di Metaphor ReFantazio, Atlus condividerà tanti dettagli inediti sull'esperienza ludica, narrativa e contenutistica che andrà a tratteggiare quest'opera, da qui l'importanza della Lista dei Desideri come 'promemoria automatico' per i futuri trailer e diari di sviluppo che verranno pubblicati da Studio Zero.

Chi si avventurerà in questa nuova odissea fantasy firmata dai creatori della serie di Persona potrà immergersi in una storia descritta dagli stessi sviluppatori come "incredibilmente avvincente e piena di misteri, sullo sfondo di una trama incentrata sulla battaglia combattuta in un mondo dove la gente deve fronteggiare le proprie ansie e compiere un viaggio immersivo con scoperte sconvolgenti".

Nei mesi scorsi, la software house giapponese interna ad Atlus ha discusso della grande importanza dell'audio di Metaphor, descrivendola come un'esperienza sensoriale a tutto tondo basata sulla reinterpretazione di varie musiche religiose, un'opera che combina orchestre, musica popolare, cori e meditazione sutra. Quanto al gameplay, Studio Zero ha spiegato che le battaglie combineranno l'azione in tempo reale e a turni, sullo sfondo della personalizzazione offerta da un sistema mutuato dalla serie di Persona.

Il lancio di Metaphor ReFantazio è previsto in autunno su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate questo nostro articolo su Metaphor ReFantazio tra storia, mondo e personaggi in un mare di immagini.