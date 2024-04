Metaphor ReFantazio non è uscito, ma è tra i più giocati su Xbox in Giappone: perché?

Metaphor ReFantazio, nuovo ed atteso gioco di ruolo prodotto da Atlus e sviluppato da Studio Zero, è al centro di una curiosa situazione: anche se l'uscita di Metaphor ReFantazio è prevista per l'autunno 2024, il gioco è già entrato< nella classifica dei titoli più giocati su Xbox in Giappone.

Precisamente l'opera occupa la trentanovesima posizione dell'elenco, lontanissimo dunque da qualunque posizione più consistente. Inoltre la classifica riguarda soltanto la versione Xbox senza alcun accenno alle versioni PC o PlayStation. Eppure eccolo lì nelle charts nipponiche nonostante manchino ancora diversi mesi prima del suo esordio ufficiale sul mercato.

Che si tratti di un errore oppure c'è qualcosa dietro? A dare una spiegazione ci pensa il portale Persona Central: è infatti altamente probabile che in Giappone Atlus e Studio Zero stiano al momento effettuando dei test privati su build preliminari di Metaphor ReFantazio, diffuse quanto basta per consentire al gioco di entrare persino nelle classifiche dei titoli più popolari almeno su Xbox. Ciò sarebbe dunque un segnale di come lo sviluppo dell'opera stia proseguendo regolarmente, e chissà che Atlus non abbia qualche nuova presentazione o sorpresa in serbo per i fan da rivelare a breve.

Nel frattempo un mare di dettagli ed immagini su Metaphor ReFantazio vi aiutano ad ampliare le vostre conoscenze sul nuovo, promettente RPG prodotto da Atlus.

