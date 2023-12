Metaphor ReFantazio tra storia, mondo e personaggi: tanti dettagli e un mare di immagini

Dopo averci dato appuntamento al 2024 con il nuovo gameplay di Metaphor ReFantazio, Studio Zero pubblica tantissime immagini inedite accompagnate da una scheda che descrive la storia, il mondo di gioco e i personaggi della nuova avventura ruolistica firmata Atlus.

I ragazzi di Studio Zero entrano quindi nel merito degli elementi ludici, narrativi e prettamente artistici del titolo conosciuto originariamente come Project Re Fantasy per descriverne la storia come "misteriosa e avvincente, con la trama che si svolge in un mondo in cui la gente deve combattere le proprie ansie e compiere un viaggio immersivo che promette ore di esplorazione e scoperte coinvolgenti".

Di particolare interesse sono poi i passaggi in cui Atlus descrive la progettazione audio di Metaphor come un'esperienza basata sull'interpretazione di varie musiche religiose, un'opera che combina orchestre, musica popolare, cori e meditazione sutra. Per quanto concerne il sistema di combattimento, Studio Zero spiega che le battaglie combineranno con armonia l'azione in tempo reale e a turni, con tanta personalizzazione offerta da un sistema mutuato dalla serie di Persona.

Il mondo di gioco di ReFantazio, inoltre, ci viene descritto come una dimensione con ansie e paure manifeste, un regno dove la fantasia incontra la realtà: "La storia è ambientata in una nazione formata da tre paesi e otto tribù, il Regno Unito di Euchronia. Per il giocatore è un mondo di fantasia, ma gli abitanti di questo mondo fittizio hanno a loro volta le proprie 'fantasie'.​ In questo mondo c'è solo una tribù, tutti si accettano a vicenda e nessuno nasce discriminato. In un mondo simile, non c'è alcun bisogno della stregoneria. Megalopoli vengono fondate mediante l'erudizione e l'artigianato. Torri di vetro che arrivano fino al cielo. Notti sicure senza ombre nere. Strade trafficate di giorno e di notte. E, tra le leggi di questa gente emotivamente soddisfatta, c'è scritto che 'tutte le vite sono uguali'".

Il lancio di Metaphor ReFantazio, il nuovo gioco di Atlus, è previsto nell'autunno del 2024 su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.