Metaphor ReFantazio torna in azione: appuntamento all'autunno 2024!

Il preshow dei The Game Awards 2023 si conclude con il ritorno in scena di Metaphor ReFantazio, il nuovo progetto di Atlus e Studio Zero creato dagli stessi autori di Persona 3, Persona 4 e Persona 5. Il nuovo filmato ci permette di dare uno sguardo più ravvicinato al promettente nuovo RPG.

Il nuovo filmato offre un'alternanza di sequenze di gameplay e narrativa, offrendoci così un ulteriore sguardo alle meccaniche ludiche ed ai personaggi principali della nuova IP targata Atlus, che promette di rivelarsi tra le più ambiziose mai prodotte dalla celebre compagnia nipponica. Ancora più importante, con l'ultimo trailer Atlus conferma che Metaphor ReFantazio verrà pubblicato nell'autunno del 2024: i fan devono dunque attendere ancora un anno circa prima di mettere le mani sopra l'ambizioso gioco di ruolo. Ricordiamo a tal proposito che Metaphor ReFantazio arriverà in contemporanea su PC e console, precisamente PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X/S.

In attesa dunque di scoprire ancora più dettagli sui contenuti dell'opera e, soprattutto, la sua precisa data d'uscita, potete intanto recuperare il nostro speciale su Metaphor ReFantazio, l'ex Project Re Fantasy, e scoprire così maggiormente nel dettaglio le potenzialità del prossimo RPG inedito di Atlus e Studio Zero che promette di rivelarsi uno dei giochi più interessanti del 2024.