Altro che metaverso: Hercules ha doppiato... Hercules in God of War 3!

Ai giocatori italiani potrebbe essere sfuggito uno dei dettagli più curiosi di God of War III per via della completa localizzazione del gioco nella nostra lingua: sapevate che il personaggio di Hercules nell'opera di Santa Monica Studios è stato doppiato in lingua originale dal più famoso Hercules televisivo di tutti i tempi?

Ebbene sì: a prestare la propria voce ad uno dei più potenti boss dell'opera PlayStation 3 è stato Kevin Sorbo, attore americano divenuto celebre in tutto il mondo per la sua interpretazione di Hercules sul piccolo schermo nell'iconica serie tv omonima (nome originale Hercules The Legendary Journey) prodotta dal 1995 al 1999. Si è trattato di un dettaglio non di poco conto per i fan della produzione TV e di God of War, considerato anche l'ottimo lavoro svolto da Sorbo nel dare vita ad Ercole (così chiamato nella versione italiana di God of War III) nella sua pur breve comparsa durante l'avventura.

Non si tratta dell'unico coinvolgimento di Sorbo come doppiatore nell'industria videoludica: l'attore prese parte anche ai lavori su The Conduit per Nintendo Wii (dove interpretò il ruolo di Prometheus) oltre ad essere coinvolto in numerosi giochi della serie Skylanders di Activision. Sorbo lavorerà anche al MOBA Smite dove, ancora una volta, darà la sua voce ad un personaggio basato sempre su Hercules.

Tornando invece all'ultima avventura greca di Kratos, vi ricordate come finisce God of War 3? Ecco inoltre cosa succede dopo God of War 3 e come si è arrivati agli eventi della saga norrena.