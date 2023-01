Il metaverso di Roblox non convince più? Aumentano entrate, ma crollano azioni

Lo scorso settembre abbiamo notato le entrate da record di Roblox per una media di 7 milioni di dollari al giorno, ma sono sufficienti a convincere gli azionisti? A quanto pare no, perché il metaverso di Roblox Corp ha visto un calo del 53% del valore delle azioni: che sia terminato il boom del settore?

Dopo due anni turbolenti per il concetto di Metaverso, con aziende che continuano a spingervi come se fossero alla ricerca del Sacro Graal (vedi l’interesse di Square Enix per blockchain e NFT), il settore sta subendo duri colpi e gli investitori meno temerari si stanno lentamente ritirando da queste realtà.

Il caso specifico di Roblox è piuttosto particolare, però: la popolarità della piattaforma è innegabile e, a dirla tutta, gli utenti attivi giornalmente stanno aumentando, seppur molto più lentamente rispetto al biennio 2020-2021. Il 2022 si è concluso, in particolare, con una crescita del 15% rispetto a fine 2021 grazie a un nuovo boom tra Europa e la regione Asia-Pacifico.

Nonostante ciò, il 2022 ha portato infine a una riduzione del valore delle azioni della società: a inizio 2021 si parlava di una capitalizzazione di mercato di 37,1 miliardi di dollari, raddoppiati poi a 74,8 miliardi a fine anno, e da allora si sono visti solo cali continui. Nei primi tre mesi del 2022 è scesa del 43% a 42,2 miliardi, toccando poi il minimo storico a circa 14 miliardi nel mese di maggio. Infine, si è assestata a circa 17 miliardi di dollari.

Quasi tutte le società del settore videoludico hanno assistito a un calo della capitalizzazione di mercato, ma Roblox ha subito il colpo più brutale. La bolla del metaverso è davvero scoppiata, considerato il calo di interesse anche per altre realtà, o si tratta di un momento di debolezza che verrà compensato da dati migliori sul lungo termine? Staremo a vedere.