Un giocatore mostra il suo bizzarro metodo per guadagnare Punti XP in COD Modern Warfare

Un utente di Reddit conosciuto come We_Be_Killing_Them ha pubblicato sulla piattaforma un video che mostra un metodo di sua creazione (alquanto stravagante, onestamente) per farmare facilmente Punti Esperienza del Battle Pass di Call of Duty Modern Warfare... tutto questo senza giocare neanche un secondo.

Sbloccare tutti i contenuti del Pass Stagionale di COD MW non è impresa di poco conto e richiede di fatto moltissimo tempo. Ingegnandosi, We_Be_Killing_Them ha posizionato il controller su una base e in seguito ha attaccato un bastoncino tra le pale di un ventilatore oscillante. Il colpo di genio: facendo muovere quest'ultimo, il bastone tocca la leva del controller e questo permette al personaggio di muoversi, evitando così il ban per inattività e permettendo di accumulare Punti Esperienza con lo Squad Spawn.

L'autore ha mostrato con orgoglio il funzionamento della sua creazione, dichiarando di essendo riuscito a salire di cinque Tier dopo circa otto. Risultato? E' stato bannato da Reddit e il topic è stato chiuso. Chissà che anche Infinity Ward decida di intervenire con un ban da Call of Duty Modern Warfare, del resto il sistema ideato da We_Be_Killing_Them è decisamente scorretto e infastidisce non poco gli altri giocatori, i quali troveranno uno slot occupato da un personaggio non controllato da una persona reale.