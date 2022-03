MeteoHeroes, da Cartoonito a PS4, PC: il cartone italiano diventa videogioco grazie a Sony

Grandi novità per il cartone animato italiano "MeteoHeroes", pronto a diventare un videogioco grazie al supporto offerto dalla divisione spagnola di Sony Interactive Entertainment e Mondo TV Studios.

Con una trasmissione avviata nel luglio 2020 sui lidi di Cartoonito, la serie animata made in Italy pone il proprio focus su tematiche importanti, come il rispetto per l'ambiente naturale, il contrasto all'inquinamento e al cambiamento climatico. Proprio questa sua componente educativa ha convinto il programma PlayStation Talents ad offrire il proprio supporto per la conversione del progetto animato in un videogioco dedicato.



Ha così preso forma MeteoHeroes - Insieme per la Terra, una commistione tra action adventure e platform che vede protagonisti sei piccoli supereroi. Da oggi, lunedì 7 marzo, i videogiocatori in erba possono trovare il titolo su PlayStation Store e PC, via Steam. Proposto al prezzo di 19,99 euro, il gioco è stato co-prodotto in Italia da Mondo TV SpA e MeteoExpert–IconaClima. Segnaliamo inoltre che le vendite del videogioco porteranno alla piantumazione di alberi in diverse aree del mondo, grazie ad una partnership con l'ONG Tree-Nation. Il programma solidale prenderà il via in Camerun, con il progetto "Cocoa Farmer Agroforestry".



Attraverso scenari legati ad ogni continente, MeteoHeroes - Insieme per la Terra chiederà ai giocatori di scandagliare ogni livello alla ricerca di oggetti nascosti che li aiuteranno a ripulire le città dall’inquinamento. In apertura a questa news, potete visionare il trailer di lancio del gioco, mentre di seguito vi segnaliamo i link alle pagine dedicate presenti sugli store Sony e Valve.

"L’uscita di questo straordinario videogioco dimostra il crescente successo dei MeteoHeroes nel mondo, - ha dichiarato per l'occasione Luigi Latini, amministratore delegato di MeteoExpert–IconaClima e ideatore del cartone - In questi mesi, sono stati anche lanciati libri, podcast, pillole educative, giocattoli e figurine ispirati ai nostri sei piccoli supereroi. In anteprima posso annunciare che stiamo preparando delle schede didattiche da utilizzare nelle scuole per insegnare ai bambini delle elementari il rispetto dell’ambiente, l’importanza dell’ecologia e i pericoli del cambiamento climatico".

Per festeggiare il lancio del gioco, Cartoonito e Cartoonito App accolgono quest'oggi anche "Le Pillole dei MeteoHeroes", una mini-rubrica dedicata ai segreti dei principali fenomeni meteorologici e a tante curiosità sul clima.