Metro 2033 gratis su Steam, il gioco sarà vostro per sempre

Metro 2033 è gratis su Steam, avete tempo fino al 15 marzo alle 10:00 per riscattare il gioco, una volta aggiunto alla libreria questo resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo.

Ambientato nei devastati sotterranei della metropolitana, in una Mosca post-apocalittica, Metro 2033 racconta di come la vita possa organizzarsi e perdurare anche sottoterra: una storia in cui il destino dell'intera umanità risiederà nelle tue mani. Nel 2013 il mondo venne annientato in un disastro apocalittico; il genere umano fu quasi totalmente annichilito, la superficie terreste trasformata in una discarica di rifiuti tossici. Una manciata di sopravvissuti trovò rifugio nelle profondità dei sotterranei di Mosca, e la civiltà umana entrò così in una nuova Età Oscura.

Potete scaricare Metro 2033 gratis su Steam, si tratta lo ricordiamo della versione base del gioco e non della riedizione Redux, questa in vendita a 3.99 euro, stesso prezzo per Metro Last Light Redux. Metro Exodus è invece in offerta al prezzo di 13.59 euro invece di 39.99 euro, fino al 15 marzo.

Un gioco gratis non si rifiuta mai, anche se non recentissimo Metro 2033 è un titolo capace di regalare ancora molte ore di divertimento, sopratutto se riscattato a costo zero.