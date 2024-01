Metro Awakening annunciato: il prequel di Metro 2033 arriva su visori VR nel 2024

L'apparizione di Death Stranding 2 On the Beach ha catalizzato l'attenzione degli spettatori dello State of Play di gennaio, ma l'evento Sony ha concesso spazio anche a PlayStation VR 2 e ai nuovi titoli in arrivo per i possessori del visore.

Tra questi c'è anche Metro Awakening, prequel della nota serie post-apocalittica ispirata ai romanzi di Dmitrij Gluchovskij ed in arrivo su dispositivi VR. Sulle pagine del PlayStation Blog, Metro Awakening è descritto come un'avventura narrativa in prima persona realizzata appositamente per la Realtà Virtuale che unisce un'atmosfera esplorativa, furtività e sequenze di combattimento.

Grazie alle caratteristiche di PlayStation 5, PS VR2 e DualSense, Metro Awakening offrirà "l'esperienza più immersiva di questa saga". I sopravvissuti all'apocalisse nucleare si aggrappano alla vita nella metro sotterranea di Mosca, tomba e rifugio della civiltà, dove i fantasmi e gli spiriti perseguitano questo purgatorio creato dall'uomo. Durantel l'avventura vestiremo i panni di Serdar, un dottore e un razionalista che sfida l'oscurità, le radiazioni devastanti e le minacce mortali della metro alla ricerca di sua moglie e delle medicine di cui ha disperatamente bisogno. "Quando il coraggio e la ragione sono spinti al limite, bisogna imparare a camminare sul confine sottile tra la vita e la morte, il mondo spirituale e materiale, e risvegliare ciò che diventerai...".

Sviluppato da Vertigo Games e pubblicato da Deep Silver, Metro Awakening uscirà nel corso del 2024 su PlayStation VR 2, Meta Quest 2 e 3 e PC VR. Nell'attesa di ulteriori informazioni, potete già mettere in lista dei desideri il titolo.