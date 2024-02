Metro Awakening VR non è Metro 4: il nuovo episodio è sempre in sviluppo, c'è la conferma

Al PlayStation State of Play del 31 marzo è stato annunciato Metro Awakening per visori VR, prequel di Metro 2033 in arrivo nel 2024 su PlayStation VR2, PC VR e Meta Quest 2 e 3. Ci sono però buone notizie per chi spera in un nuovo episodio dall'impostazione più tradizionale.

Il publisher Plaion ha infatti confermato attraverso un comunicato che Metro Awakening sviluppato da Vertigo Games non è da considerarsi come Metro 4: il prossimo episodio principale è infatti un progetto a sé stante in sviluppo presso gli studi di 4A Games, sebbene al momento non ci siano indicazioni su quando dovrebbe essere presentato né tantomeno su una possibile finestra di lancio anche solo generica.

Rumor sull'esistenza di Metro 4 si erano già diffusi nel 2021, ma finora non c'erano stati dettagli concreti sul suo sviluppo. La precisazione di Plaion non può dunque che essere ben accolta da tutti i fan di Metro che attendono con impazienza di vivere il prossimo gioco della serie FPS iniziata nel 2010 con Metro 2033, proseguita con Metro Last Light nel 2013 ed attualmente ferma a Metro Exodus che ha fatto il suo esordio nel 2019.

Per adesso però il focus è tutto su Metro Awakening confermato in uscita per quest'anno: non resta che scoprire con esattezza quando lo spin-off pensato per la realtà virtuale farà il suo esordio sul mercato.