Metro Exodus: 4A Games spiega perché è stata esclusa la modalità multiplayer

Il franchise disi è sempre distinto per la grande attenzione posta sul comparto narrativo, concretizzatasi in esperienze per giocatore singolo molto lineari.

Quando si sono approcciati allo sviluppo di Metro Exodus, gli sviluppatori hanno preso in considerazione la possibilità di trasformarlo in un open world, idea poi accantonata, e di inserire una modalità multiplayer cooperativa. Anche quest'ultima idea è stata scartata, e hanno spiegato il motivo ai microfoni di Game Informer. "Tecnicamente, una modalità multiplayer sarebbe molto interessante. Ma con Metro ci siamo sempre focalizzati su esperienze fortemente narrative, che mettono i giocatori nei panni di un uomo che vive nella metro e che parte per il suo viaggio", ha dichiarato il produttore esecutivo Jon Bloch. Gli sviluppatori realizzarono persino un prototipo con una modalità cooperativa, ma i risultati non si rivelarono soddisfacenti e venne eliminata.

"Il multiplayer è possibile", ha dichiarato il direttore creativo Andriy Prokhorov. "Tuttavia, non vogliamo inserirlo a forza, non siamo interessati a questo. Dovrebbe essere qualcosa di davvero unico. Abbiamo un'idea al riguardo, ma non è ciò che stiamo facendo adesso".

Vi ricordiamo che Metro Exodus verrà pubblicato nel corso dell'autunno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Non avrà un open world e neppure una modalità multiplayer, ma gli sviluppatori hanno assicurato che fornirà un'esperienza più complessa.