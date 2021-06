Metro Exodus: l'aggiornamento per Xbox Series X/S già online, Deep Silver indaga

Il debutto di Metro Exodus Enhanced Edition, upgrade del terzo capitolo della serie Metro atteso su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, è fissato per il 18 giugno. Tuttavia sembra che l'aggiornamento per la console next-gen di Microsoft sia andato online prematuramente, forse a causa di un errore interno.

Alcuni utenti hanno segnalato di essersi ritrovati la patch pronta per il download su Series X/S, con un peso complessivo pari a 66.96GB. Un qualcosa di assolutamente non previsto e che ha costretto il publisher Deep Silver ad avviare un'indagine interna per capire i motivi per cui la patch è andata online con due giorni d'anticipo. "Stiamo attualmente investigando sul perché l'aggiornamento per Xbox è andato online, su PlayStation resta per ora fissato a venerdì 18. Ci auguriamo che i giocatori Xbox si godano l'accesso anticipato!", ha scritto Deep Silver su Twitter, confermando che per il momento la data resta la medesima per la console Sony, a meno di ripensamenti dell'ultimo secondo.

Sviluppato dal team ucraino 4A Games, Metro Exodus è originariamente uscito nel 2019 su PC, PS4 e Xbox One. La Enhanced Edition è già disponibile dallo scorso mese su PC ed è ormai tutto pronto per il debutto sulle console di nuova generazione, come dimostrato dall'involontario anticipo su Xbox Series X/S. A tal proposito, Digital Foundry ha testato la versione Xbox Series X di Metro Exodus Enhanced Edition, evidenziando tutte le migliorie tecniche. Per ulteriori approfondimenti potete inoltre leggere il nostro speciale su Metro Exodus Enhanced Edition.