Metro Exodus: alla scoperta dei Fucili nel nuovo video di approfondimento

4A Games ha pubblicato un nuovo video di approfondimento su Metro Exodus che illustra nel dettaglio tutte le caratteristiche dei Fucili a Canna, una particolare categoria di armi nella quale sono compresi il Kalash, il Bulldog e la Valvola.

Ognuno di questi fucili potrà essere personalizzato per meglio adattarsi alle molteplici situazioni che dovrete affrontare nella Russia post-apocalittica che farà da sfondo alle vicende del gioco. Il Kalash, una delle poche armi risalenti al periodo pre-bellico. La versione standard ha a disposizione una vasta gamma di potenziamenti e supporta qualsiasi cosa, dai caricatori estesi ai mirini personalizzati. Quest'arma può essere trasformata facilmente in altro, da pistola mitragliatrice a mitragliatrice leggera. Il Bulldog è notevolmente superiore al Kalash in quanto a danni inflitti, maneggevolezza, peso e precisione, e ha anche una cadenza di tiro inferiore che rende le sue raffiche più controllabili. Purtroppo, è molto più difficile da trovare. La Valvola è un fucile di precisione rudimentale che permette di centrare un bersaglio a centinaia di metri di distanza. La potenza delle sue cartucce è inoltre sufficiente per penetrare la maggior parte delle protezioni.

Potete dare un'occhiata a tutte queste armi in azione e scoprire le differenti opportunità di personalizzazione nel video allegato in cima a questa notizia. Metro Exodus, ricordiamo, verrà lanciato il 15 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare il video gameplay di 19 minuti realizzato dal nostro Francesco Fossetti.