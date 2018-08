Metro Exodus: annunciata l'Aurora Limited Edition, disponibile il pre-order

Deep Silver e 4A Games hanno annunciato che Metro Exodus è finalmente disponibile per il pre-order presso i maggiori retailer fisici e digitali. Il gioco riceverà inoltre una speciale edizione chiamata Aurora Limited Edition.

L’Aurora Limited Edition contiene il gioco in una Steelbook esclusiva, un bellissimo Art Book di 32 pagine e l'Expansion Pass di Metro Exodus, il tutto racchiuso da una custodia esterna in metallo ispirata all'Aurora - la locomotiva a vapore che Artyom ei suoi compagni utilizzano per attraversare la Russia post-apocalittica.

L'Aurora Limited Edition è di grande valore e tutti i fan devono tener presente che sarà disponibile in quantità limitate solo presso alcuni retailer selezionati in tutto il mondo.

Invece, la Standard Edition contiene il disco del gioco in una confezione standard e sarà disponibile in quantità più ampie. Sugli store digitali, potrai scegliere tra la Standard e la Gold Edition; entrambe includono il gioco, mentre la seconda contiene anche l’Expansion Pass di Metro Exodus.

Prenota una qualsiasi edizione di Metro Exodus per ottenere i seguenti bonus, in base alla piattaforma scelta:

Tutti i pre-order Xbox One, fisici o digitali includono una copia di Metro 2033 Redux – il primissimo episodio della saga di Metro, rimasterizzato per Xbox One

Tutti i pre-order PlayStation 4, fisici o digitali, comprendono un meraviglioso tema dinamico basato sull’artwork Metro Exodus ‘Winter’

Tutti i pre-order PC e Steam offrono un art book digitale e il Metro Exodus OST

Indipendentemente da dove o come si acquista, nessun contenuto in-game è stato riservato per il pre-order - i fan possono ordinare la loro copia sapendo che comunque, ovunque o quando acquisteranno Metro Exodus, stanno ottenendo l'esperienza completa come 4A Games l’ha intesa .

Ricordiamo che Metro Exodus sarà disponibile a partire dal 22 Febbraio 2019 su Xbox One, PlayStation 4 e PC.