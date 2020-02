Metro Exodus arriva finalmente su Steam la prossima settimana

Attraverso i loro canali ufficiali, il publisher Deep Silver e il team di sviluppo 4A Games hanno annunciato che Metro Exodus verrà pubblicato su Steam alle ore 18:00 di sabato 15 febbraio, ad un anno esatto dal lancio ufficiale avvenuto su PC in esclusiva per Epic Games Store.

L'esclusività strappata da Epic Games all'ultimo minuto ha fatto discutere per molti mesi, anche perché durante il periodo dei preordini Metro Exodus poteva essere trovato regolarmente su Steam. Per dimostrare tutto il loro disappunto, i giocatori bombardarono di recensioni negative gli altri altri episodi su Steam. Nei mesi successivi al lancio il titolo è poi arrivato anche su Microsoft Store e Xbox Game Pass, ma per il debutto nel negozio digitale di Valve è stato necessario attendere un anno intero. L'annuncio è stato accompagnato dalle seguenti parole: "A coloro che stavano aspettando, grazie per la vostra passione e la pazienza".

Ne approfittiamo per ricordarvi che Metro Exodus è disponibile all'acquisto anche su PlayStation 4 e Xbox One. Recentemente, ha dato il benvenuto al suo secondo DLC a pagamento, Sam's Story, che è andato ad affiancarsi al già disponibile The Two Colonels. Entrambi i contenuti sono inclusi nel Pass Espansioni, in vendita al prezzo di 24,99 euro. Presumibilmente, dal 15 febbraio potrà essere acquistato su Steam anche quest'ultimo, oltre al gioco base.