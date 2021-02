Metro Exodus ancora più bello su PS5 e Xbox Series X: 4K, 60fps, Ray-Tracing e molto altro

Quando arrivò sul mercato nel febbraio del 2019, Metro Exodus fu uno dei primi giochi a sfruttare il Ray-Tracing sui PC di fascia alta con schede NVIDIA RTX, affiancato da alcune tecniche di rendering tradizionali per consentire la fruizione sulle configurazioni meno prestanti e le console di vecchia generazione.

Nel frattempo la tecnologia ha fatto ulteriori passi in avanti, e i ragazzi di 4A GAmes hanno deciso di aggiornare il loro motore grafico proprietario, il 4A Engine, per offrire un'esperienza completamente Ray-Traced e al passo dei tempi sui PC di fascia alta (sia NVIDIA che AMD) e sulle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Dei miglioramenti di Metro Exodus in arrivo su PC con l'Enhanced Edition ve ne abbiamo già parlato, in questa sede ci concentreremo sull'aggiornamento grafico gratuito per PS5 e Xbox Series X|S in uscita nel corso del 2021. Tanto per cominciare, 4A Games conferma che Metro Exodus girerà in 4K e 60 fps con una presentazione full Ray Traced su PlayStation 5 e Xbox Series X (non è chiaro se i 4K saranno nativi oppure dinamici). Sia il gioco base che i DLC supporteranno le tecniche Ray Traced Global Illumination (RTGI) e Ray Traced Emissive Lighting, che in origine furono introdotte dopo il lancio del gioco principale con la pubblicazione dell'espansione The Two Colonels. Tra gli altri vanti dell'edizione next-gen, gli sviluppatori ucraini segnalano caricamenti rapidissimi grazie agli SSD, texture in risoluzione 4K e una serie di migliorie specifiche per le piattaforme: audio spaziale e riduzione della latenza del controller su Xbox, supporto per le caratteristiche aptiche del DualSense di PS5. Sulla più piccolina Xbox Series S la risoluzione si fermerà a 1080p, ma saranno presenti all'appello tutte le migliorie sopra elencate, tra cui i 60fps e il supporto completo al Ray Tracing. 4A Games sta inoltre lavorando ad un serie di migliorie della "quality of life", come un selettore per il FOV, una novità assoluta per la serie.

L'aggiornamento di Metro Exodus per PS e Xbox Series X|S, ribadiamo, sarà gratuito per i possessori delle rispettive edizioni old-gen del gioco. La data d'uscita precisa non è ancora stata rivelata, ma possiamo aspettarcelo nel corso del 2021.