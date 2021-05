Metro Exodus Complete Edition: aperti i preordini su Amazon, ecco il prezzo

Amazon apre i preordini di un'edizione davvero interessante di Metro Exodus rivolta ai possessori delle nuove console di casa Sony e Microsoft. Il gioco uscirà il 18 giugno per PlayStation 5 e Xbox Series X in una versione "Complete Edition" che include le due espansioni The Two Colonels e Sam's Story.

Questa particolare edizione del gioco, ottimizzata per le console di nuova generazione con grafica in 4K a 60 FPS, Ray Tracing ed il supporto per il feedback aptico DualSense (versione PS5), è preordinabile a 39,99 Euro.

Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, che assicura una riduzione in automatico del prezzo pagato in caso quest'ultimo dovesse diminuire dalla data della prenotazione a quella dell'uscita. Di seguito i link ai preordini per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X.

Se non avete ancora giocato con Metro Exodus questo pacchetto è sicuramente molto goloso dal momento chead un prezzo piuttosto contenuto.