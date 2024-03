Metro Exodus Complete Edition PS5: il prezzo crolla a meno di 20€, il più basso di sempre

Metro Exodus Complete Edition è uno dei giochi scontati su Amazon con le offerte di primavera: adesso è possibile comprare la versione definitiva di questo amato sparatutto ad un prezzo bassissimo, meno di 20 euro!

Metro Exodus Complete Edition a 17.99 euroIl prezzo cala fino a 17.99 euro per la versione fisica per PlayStation 5 che include oltre al gioco completo anche le due espansioni The Two Colonels e Sam's Story, un pacchetto completo dunque per vivere l'esperienza di Metro Exodus nella sua interezza.

Questa versione presenta inoltre un comparto tecnico migliorato, il supporto per il Ray-Tracing e framerate sbloccato a 60fps, una bella occasione dunque per giocare con l'ultimo episodio della serie Metro, ora in vendita ad un prezzo piccolo piccolo, solo 17.99 euro venduto e spedito da Amazon, con tutte le garanzie post vendita e ovviamente reso gratuito entro un periodo limitato (15 o 30 giorni).

