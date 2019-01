Metro Exodus: confermata la presenza dei finali multipli

Huw Beynon, Global Brand Manager di Deep Silver, è stato intervistato dal sito PSU e in questa occasione ha confermato che Metro Exodus godrà di finali multipli.

In Metro Exodus non ci saranno scelte giuste o sbagliate, i giocatori potranno effettuare liberamente le scelte che riterranno più opportune ma ogni azione avrà una precisa conseguenza e si ripercuoterà sul finale. Beynon specifica poi come alcune scelte verranno proposte in modo volutamente poco chiaro, così da confondere il giocatore e aggiungere una difficoltà ulteriore in queste fasi.

Il nuovo Metro uscirà il 15 febbraio su PC, PS4 e Xbox One, tutti coloro che effettueranno il preordine di una qualsiasi edizione (Standard o Limited) riceveranno un poster in regalo. Per saperne di più sul gioco di 4A Games vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima di Metro Exodus.