Metro Exodus: Deep Silver commenta la scelta di usare Denuvo su PC

La decisione di Deep Silver di utilizzare il DRM Denuvo per proteggere Metro Exodus non ha fatto impazzire di gioia la community, la quale ha subito espresso il suo disappunto per questa scelta. Il publisher ha risposto alle accuse con un post su Steam.

Deep Silver fa sapere a riguardo che "la compagnia intende proteggere i proprio giochi PC con Denuvo, abbiamo lavorato con 4A Games per assicurarci che questo non influisca in maniera negativa sull'esperienza di gioco", parole che confermano dunque la volontà di affidarsi ad uno dei DRM più controversi e criticati dai giocatori, tuttavia efficace per proteggere il lavoro degli sviluppatori.

Metro Exodus sarà disponibile dal 15 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, effettuando il preordine di una qualsiasi edizione riceverete in regalo un poster esclusivo a tiratura limitata.