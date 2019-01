Metro Exodus: Deep Silver non teme la concorrenza di febbraio

Metro Exodus è uno dei giochi più attesi del mese di febbraio, il nuovo gioco di 4A Games esce in un giorno (15 febbraio) piuttosto affollato, in contemporanea con Jump Force, Crackown 3 e Far Cry New Dawn.

Febbraio inoltre vedrà anche il lancio di Anthem di BioWare, altro agguerrito concorrente per Metro Exodus... tuttavia questa corposa lista di uscita non sembra preoccupare il publisher Deep Silver, che ha la massima fiducia in Metro Exodus, come confermato da Huw Beynon ai microfoni di GamesIndustry: "Aspettiamo e vediamo... ma siamo fiduciosi. I fan di Metro attendevano da anni un nuovo capitolo e finalmente è arrivato, siamo contenti della qualità del gioco e non vediamo l'ora di pubblicarlo."

Metro Exodus era inizialmente previsto per il 22 febbraio, insieme ad Anthem e Days Gone, il gioco di Sony Bend è stato poi rimandato al 26 aprile mentre Deep Silver ha deciso di anticipare il lancio del suo nuovo titolo, ormai completo e pronto per essere pubblicato. Non ci resta quindi che aspettare poco più di due settimane per poter mettere le mani sul nuovo Metro.