Metro Exodus durerà quanto i primi due capitoli messi assieme e non avrà fetch quest

In una recente intervista concessa a GamesTM Magazine, Huw Beynon di Deep Silver ha avuto modo di parlare della longevità di Metro Exodus, terzo titolo della serie Metro atteso per l'anno prossimo.

Stando a quanto riferito, il titolo avrà una durata pari a quella dei primi due capitoli messi assieme, quindi approssimativamente 25 ore. "Stiamo puntando ad una longevità pari a quella dei giochi precedenti combinati. In termini di estensione geografica, dal momento che siamo passati a location molto più aperte, posso affermare che l'intera area calpestabile dei primi due giochi corrisponde ad uno solo dei nostri giganteschi livelli. Metro 2033 e Metro Last Light pesavano circa 12GB ciascuno, ora invece stiamo faticando per far entrare Metro Exodus in un singolo blu-ray. Si tratta di un grande passo in avanti per lo studio!.

Successivamente, ha assicurato che quest'enorme area di gioco non sarà riempita con fetch quest. "Stiamo cercando di integrare tutto in maniera naturale. Ci sono tante cose da conoscere ed esplorare in cui potrete imbattervi senza che nessuno vi dica di farlo. Non vogliamo - e non ci sarà - quel tipo di roba".

Cosa ne pensate delle sue parole? Con una longevità di 25 ore vi riterreste soddisfatti? È bene precisare che si tratta di una durata approssimativa e che, come in qualsiasi altro gioco, potrebbe variare enormemente da giocatore a giocatore. Ricordiamo che Metro Exodus verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 22 febbraio 2018, anche in edizione Aurora Limited.