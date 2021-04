Metro Exodus Enhanced Edition arriva su PC a inizio maggio: ecco le nuove specifiche

Gli sviluppatori di 4A Games si affacciano su Steam per fissare la data di lancio della versione PC della Enhanced Edition di Metro Exodus e pubblicare le specifiche di sistema aggiornate del kolossal sparatutto che, lo ricordiamo, riceverà il trattamento next gen anche per PS5 e Xbox Series X/S.

L'aggiornamento in questione porterà in dote dei miglioramenti che gli sviluppatori ucraini definiscono come "estremamente importanti", e a giudicare dall'ultima analisi condotta da Digital Foundry c'è davvero da credergli.

Grazie alle aggiunte grafiche della Enhanced Edition, il collettivo di giornalisti legato ad Eurogamer.net ritiene che Metro Exodus meriti di essere considerato come il primo, vero videogioco tripla A che sfrutta appieno le potenzialità del Ray Tracing. Con l'adozione delle ultime soluzioni di "upscaling intelligente" basate su tecnologia NVIDIA DLSS e un rendering Ray Tracing con pipeline generalizzate, il team di 4A Games ha migliorato enormemente la già ottima illuminazione dell'FPS originario.

In cima alla notizia trovate il ricco video approfondimento di Digital Foundry, mentre in calce vi lasciamo la scheda confezionata da 4A Games per svelare le nuove Specifiche Minime, Raccomandate, Alte, Ultra e Ray Tracing Extreme di Metro Exodus Enhanced Edition, il cui arrivo su PC e Linux è previsto per il 6 maggio e successivamente su PS5 e Xbox Series X/S. Chi possiede già il gioco potrà scaricare questo update in via del tutto gratuita, tanto su PC quanto su console next gen.