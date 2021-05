Metro Exodus Enhanced Edition: arriva il supporto al DualSense di PS5 su PC

I ragazzi di 4A Games non hanno ancora smesso di lavorare su Metro Exodus, che all'inizio di questo mese è tornato su PC in Edizione Enhanced, forte di un comparto tecnico rinnovato con il supporto al DLSS e quella che non abbiamo esitato a definire come la miglior implementazione del Ray-Tracing in ambito videoludico.

Oggi 21 maggio il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Metro Exodus Enhanced Edition per PC, che ha risolto una serie di problematiche che affliggevano l'edizione fin dal lancio, come lo sblocco incorretto del DLC Entitlements, il Vsync che limitava il framerate a 60fps anche su schermi con un refresh rate superiore, il crash nel DLC Two Colonels che si verificava in maniera specifica su NVIDIA RTX 2060 e altri bug che si presentavano quando HDR e DLSS erano attivati in contemporanea.

La più grade novità è tuttavia rappresentata dall'introduzione del supporto ufficiale al DualSense per PlayStation 5, che arriva ancor prima dell'uscita di Metro Exodus Enhanced Edition sulla console di Sony, che è invece fissata per il 18 giugno. I giocatori di PS5, così come quelli in possesso di Xbox Series X, potranno beneficiare di una presentazione in 4K, un framerate a 60fps, il pieno supporto al Ray Tracing, tempi di caricamento ridotti e l'implementazione dell'audio 3D. Il tutto in va del tutto gratuita, se posseggono le rispettive edizioni per PS4 e Xbox One.