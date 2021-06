Metro Exodus Enhanced Edition: le migliore tecniche su PS5 e Xbox Series X/S in video

Metro Exodus Enhanced Edition è ufficialmente disponibile su next-gen e adesso è possibile godersi al massimo della forma tecnica l'ultima fatica dello studio ucraino 4A Games. In video vi mostriamo nel dettaglio i progressi compiuti su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Come sottolineato nel nostro speciale su Metro Exodus Enhanced Edition, il lavoro svolto sulle nuove console di Sony e Microsoft è ben più di un mero aggiornamento grafico: al contrario, l'opera sfrutta in maniera convincente il ray tracing attraverso un sistema di illuminazione rielaborato da zero per adattarsi alla nuova generazione, valorizzando al massimo gli splendidi scenari e panorami elaborati da 4A Games nel terzo capitolo della serie. La risoluzione nativa è stata alterata dinamicamente in modo da mantenersi ancorata sui 60fps in qualunque momento. Tra le altre migliorie di rilievo si segnalano anche tempi di caricmento drasticamente ridotti, riuscendo in definitiva a fare bella figura sia su PS5 che su Xbox Series X. Per quanto riguarda la console only digital di Microsoft, Metro Exodus Enhanced Edition su Xbox Series S gira a 512p in alcune situazioni.

Come ci hanno raccontato, gli sviluppatori confermano inoltre che l'esperienza accumulata con la versione potenziata di Metro Exodus ha permesso loro di studiare meglio le capacità tecniche delle nuove console, in modo così da farsi trovare preparati quando sarà il momento di entrare a pieno regime con lo sviluppo delle produzioni future.