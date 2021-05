Metro Exodus Enhanced Edition si mostra su console: le novità per PS5 e Xbox Series X

Tra lenuove uscite PC di maggio 2021 trova spazio anche la Metro Exodus Enhanced Edition, versione del titolo 4A Games caratterizzata da un importante upgrade tecnico, che include - tra gli altri - anche il supporto al Ray Tracing.

La riedizione dello shooter post-apocalittico troverà presto spazio anche su console di nuova generazione: per presentare le caratteristiche del titolo sugli hardware Sony e Microsoft, Deep Silver ha pubblicato nuovi trailer dedicati, che potete visionare in apertura e in calce a questa news.

Per quanto riguarda la versione Xbox Series X, Metro Exodus: Enhanced Edition proporrà una combinazione tra risoluzione 4K e frame rate a 60 fps, a fronte dei 1080p a 30 fps proposti su Xbox One. A ciò si aggiunge il pieno supporto al Ray Tracing, per un'esperienza visiva ancora più sorprendente e immersiva. La tecnologia garantirà, oltre ad una maggiore qualità estetica, anche miglioramenti per il gameplay, con l'approccio stealth che beneficerà di una rinnovata definizione delle aree buie. In aggiunta, i giocatori potranno regolare liberamente il FOV, per un'esperienza personalizzata. A ciò si aggiunge una radicale riduzione dei tempi di caricamento, implementazione di audio 3D e riduzione della latenza nel sistema di controllo.



La Metro Exodus: Enhance Edition apporterà i medesimi aggiornamenti anche su PlayStation 5, dove il gioco potrà beneficiare anche del supporto alle feature del controller DualSense. Ogni bocca da fuoco proposta all'interno dello sparatutto restituirà dunque sensazioni uniche, per un'esperienza che mira ad essere ancora più immersiva grazie alla resa di shooting e rinculo.

Il lancio della versione console della Metro Redux: Enhanced Edition, lo ricordiamo, ha già una data ufficiale, con i giocatori che potranno attraversare la fredda Russia su Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5 a partire dal prossimo 18 giugno. Per tutte le piattaforme, l'upgrade next gen sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco su PS4 o Xbox One.